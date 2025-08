Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.08.2025

Diepholz (ots)

Diebstahl eines E-Scooters in Sulingen - Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom Freitag, den 01.08.2025, 14:00 Uhr, bis Samstag, den 02.08.2025, 14:00 Uhr, kam es zum Diebstahl eines E-Scooters beim Fahrradunterstand des Krankenhauses Sulingen in der Schmelingstraße. Der graue Scooter des Herstellers "SoFlow" war dort mit einem Kabelschloss gesichert abgestellt. Wer Hinweise zum Verbleib des Scooters oder Täter geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Sulingen unter 04271-9490 zu wenden.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Twistringen

Am Samstag, den 02.08.2025, um 17:18 Uhr, kommt es auf der B51, zwischen Twistringen und Drentwede in Höhe Ridderade zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 76-jähriger Pkw-Führer aus Norden/Kreis Friesland befährt mit seinem Pkw Ford die B51 aus Richtung Drentwede in Fahrtrichtung Twistringen. In Höhe der linksseitigen Einmündung "Achter Harms Holt" beabsichtigt der 76-jährige links abzubiegen, um seinen Pkw zu Wenden. Hierbei übersieht dieser den nachfolgenden, im Überholvorgang befindlichen Pkw VW eines 47-jährigen Fahrzeugführers aus Rehden. Es kommt zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich der Pkw VW des 47-jährigen Fahrzeugführers überschlägt und mit zwei Bäumen kollidiert. Der 47-jährige Fahrzeugführer wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Sulingen gebracht. An beiden Fahrzeugen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

