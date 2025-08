Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.08.2025

Diepholz (ots)

Weyhe - Versuchter Einbruch in Modegeschäft

In der vergangenen Nacht, gegen 02:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Modegeschäft an der Sudweyher Straße einzubrechen. Der Versuch misslang und die Täter konnten vor Eintreffen der Polizei fliehen. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Weyhe (Tel. : 042180660) in Verbindung zu setzen.

