POL-UL: (HDH) Heidenheim - Parfüm gestohlen

Am Mittwoch wurde ein Ladendieb in Heidenheim ertappt.

Ein Ladendetektiv beobachtete den 14-Jährigen zur Mittagszeit in einem Geschäft in der Karlstraße. Der Jugendliche entfernte die Diebstahlsicherung an einem Parfüm. Danach wollte er das Geschäft mit seiner Beute verlassen. Am Ausgang wurde er gestoppt. Die Polizei nahm die Anzeige auf. Im Anschluss wurde der Ladendieb seine Mutter übergeben.

