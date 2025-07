Ulm (ots) - Um 15 Uhr beobachtete ein Detektiv die Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Die 23-Jährige packte großzügig Kleidungsstücke in ihre mitgeführte Tasche. Anschließend verließ sie ohne zu bezahlen und zügig das Geschäft. Der Detektiv hielt die Verdächtige vor dem Laden fest ...

