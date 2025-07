Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Renitente Ladendiebin

Am Mittwoch nahm ein Detektiv in Ulm eine 23-Jährige fest.

Um 15 Uhr beobachtete ein Detektiv die Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Die 23-Jährige packte großzügig Kleidungsstücke in ihre mitgeführte Tasche. Anschließend verließ sie ohne zu bezahlen und zügig das Geschäft. Der Detektiv hielt die Verdächtige vor dem Laden fest und sprach sie auf den Diebstahl an. Dabei wurde die junge Frau renitent und wehrte sich gegen die Festnahme. Dem Detektiv gelang es die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige.

