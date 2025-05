Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Autofahrerin übersieht Rennradfahrer Radfahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntagnachmittag (18.05.) gegen 14.45 Uhr hat sich auf der Rheiner Straße, Einmündung Recker Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 37-jährige Ibbenbürenerin fuhr auf der Rheiner Straße in Richtung Hörstel. Sie bog nach rechts in die Recker Straße ab. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Radfahrer, der auf dem Radweg entlang der Rheiner Straße aus Richtung Hörstel kam. Die beiden stießen zusammen. Der Rennradfahrer, ein 31-jähriger Ibbenbürener, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

