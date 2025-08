Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Sexueller Übergriff in Kirchweyhe ++

Diepholz (ots)

Am Samstagabend kam es in Kirchweyhe, in unmittelbarer Nähe zum dortigen Bahnhof, zu einem gemeinschaftlichen sexuellen Übergriff zum Nachteil einer weiblichen Jugendlichen aus dem Landkreis Diepholz.

Die Jugendliche hatte zuvor über Snapchat Kontakt zu zwei jungen Männern aufgebaut und sich mit diesen am Samstagabend getroffen. Bei diesem Treffen wurde das Opfer an eine abgelegene Stelle in der Nähe des Bahnhofs in Kirchweyhe geführt, wo die jungen Männer die Jugendliche zu sexuellen Handlungen genötigt haben sollen. Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten.

Im Zuge intensiver Ermittlungen konnten zwei 18-jährige Heranwachsende aus Hamburg als Täterverdächtige ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Verden und eines Gerichts wurden am Sonntag bei den Tatverdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Es konnten Beweismittel sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

