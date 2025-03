Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Kind nach Unfall gesucht

Selm (ots)

Ein 32-jähriger Selmer befuhr mit seinem Pkw am Donnerstag (06.03.2025) gegen 18.20 Uhr einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes am Ferdinand-Spahn-Weg in Selm, als von rechts über einen gepflasterten Weg ein bislang unbekanntes Kind mit seinem Fahrrad auf den Parkplatz fuhr und es zur Kollision kam.

Das unbekannte Kind wurde bei dem Unfall verletzt.

Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Junge mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung "Am Kapellenknapp" ohne die Einleitung einer Schadensregulierung eingeleitet zu haben.

Das Kind wird folgendermaßen beschrieben:

- männlich

- 8-10 Jahre alt

- dunkelblonde, leicht lockige Haare

- hellgraue Jacke

- Verletzung unter dem rechten Auge, ca. 1 cm langer Cut

- Mountainbike (Kinderfahrrad) in schwarz mit neongrünen Akzenten

Eine Suche des Kindes im Nahbereich verlief erfolglos.

Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad gesehen haben und sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Kind geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

