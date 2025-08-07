Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Beim Sturz schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Eine 17-Jährige ist heute Mittag gegen 11.50 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Landesstraße 333 in Bassum gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Die 17-Jährige befuhr hinter einem Pkw die L 333 von Syke in Richtung Bassum. Als der Pkw zum Linksabbiegen in Richtung Karrenbruch bremste und aufgrund von Gegenverkehr hielt, erkannte sie die Situation zu spät. Sie bremste ebenfalls und verlor dabei die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad. Bei dem anschließenden Sturz touchierte sie noch einen entgegenkommenden Pkw.

Die 17-Jährige wurde mit Verletzungen, u.a. ein Schlüsselbeinbruch, vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

