POL-DA: Einhausen: Einbrecher trifft auf schlafende Bewohnerin

Einhausen (ots)

Ein Unbekannter, der in der Nacht zum Freitag (03.01.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mathildenstraße in Klein-Hausen einbrach, bemerkte anschließend in den Räumlichkeiten die schlafende 63 Jahre alte Bewohnerin und flüchtete daraufhin ohne Beute sofort vom Tatort. Er drang zuvor über den Balkon in das Haus ein.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

