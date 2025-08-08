Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Marl - Kollision mit Gegenverkehr ---

Diepholz (ots)

Auf der Osnabrücker Straße (B 51) in Marl sind am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr zwei Pkw kollidiert und ein weiterer Pkw beschädigt worden. Zwei Fahrer wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Osnabrücker Straße in Richtung Diepholz. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden, auf einer Abbiegespur befindlichen, Pkw eines 42-jährigen Fahrers. Ein weiterer, hinter dem Pkw des 42-Jährigen stehender Pkw, wurde durch umherfliegende Teile beschädigt.

Der 65-jährige Fahrer wurde schwer verletzt, der 42-jährige Fahrer leicht verletzt. Sie beide versorgte der Rettungsdienst und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 26000 Euro.

