POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in 17321Ramin

Am 26.06.2025 gegen 20:15 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass im Schmargower Weg in 17321 Ramin der Dachstuhl eines Einfamilienhauses brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ramin, Grambow und Löcknitz waren mit 10 Löschfahrzeugen im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100.000 - 150.000,-EUR. Personen wurden keine Verletzt, da das Haus als Wochenendhaus genutzt wird und sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus befanden. Da die Brandursache zur Zeit unbekannt ist hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt werden sie dabei am 27.06.2025 durch den Einsatz eines Brandursachenermittlers.

