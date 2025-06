LPI-GTH: Brand

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Seit heute Morgen, gegen 04.15 Uhr kommt es in der Brückenstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Hier ist ein Baumarkt in Brand geraten. Aufgrund des Einsatzgeschehens ist die Straße derzeit voll gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt, der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht bezifferbar. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

