LPI-GTH: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Manebach (Ilm-Kreis) (ots) - Heute kam es in der Küche eines Einfamilienhauses in der Schöffenhausstraße gegen 13.00 Uhr zu einem Brand. Das Feuer breitete sich bis in den Dachstuhl aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die 76 Jahre alte Bewohnerin durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: ...

