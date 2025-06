Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer schwer verletzt

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 51-Jährige befuhr die B 88 in Richtung Nauendorf. Eine 20-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Straße "Schlossplatz" nach links in die B 88 in Richtung Catterfeld einfahren. Sie übersah offenbar den Motorradfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 51-Jährige trug schwere Verletzungen davon. (ah)

