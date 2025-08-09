Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.08.2025

Diepholz (ots)

Maasen - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 12:25 Uhr befuhren eine 18-Jährige mit einem Pkw Ford, eine 29-Jährige mit einem Pkw Seat und ein 33-Jähriger mit einem Pkw Renault die Maaser Straße aus Richtung B 214 in Fahrtrichtung Siedenburg. Kurz vor der Kreuzung der Mellinghäuser Straße (K 14) musste die 18-Jährige aufgrund eines voraus fahrenden Pkw bremsen, was die 29-Jährige erkannte und ebenfalls bremste. Der 33-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr trotz starker Bremsung auf den Pkw Seat der 29-Jährigen auf. Dadurch wurde ihr Pkw gegen den Pkw Ford der 18-Jährigen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf insgesamt ca. 11.000EUR beläuft.

Stuhr - Diebstahl eines Baufahrzeuges

Am Freitag, den 08.08.2025, kam es in der Zeit von 05:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Gabelstaplers. Der Gabelstapler war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkstreifen in der Werner-von-Siemens-Straße abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Weyhe (042180660) in Verbindung zu setzen.

Wetschen - Brand eines Mähdreschers

Am 08.08.2025, gegen 21:30 Uhr, kam es in Wetschen an der Wetscher Bruchstraße zu einem Brand auf einem Kornfeld. Während der Drescharbeiten fing ein Mähdrescher Feuer und brannte in der Folge vollständig aus. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Quernheim - Verkehrsunfall zwischen Traktor und Pkw

Am 08.08.2025, gegen 13:30 Uhr, befuhren ein 24-Jähriger aus Stemwede mit einem Traktor samt Anhänger und ein 53-Jähriger aus Quernheim mit einem Pkw die Elastogranstraße aus Brockum kommend in Richtung Lemförde. Als der 53-Jährige zu einem Überholvorgang ansetzte, übersah dies der 24-Jährige und bog nach links in eine Seitenstraße ab. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 3500,- Euro geschätzt.

Diepholz - Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Am 08.08.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der B51 im Bereich Graftlage-Eschholt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Mehrere Fahrzeuge befuhren hier die B51 in Rtg. Osnabrück. Ein 21-Jähriger aus Lilienthal setzte mit seinem Pkw zu einem Überholvorgang der Fahrzeuge vor ihm an. Dies übersah eine 24-Jährige Diepholzerin, die mit ihrem Pkw aus der Fahrzeugschlange heraus nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, die durch die Wucht auf einen angrenzenden Acker geschleudert wurden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell