POL-GM: Kupferkabel gestohlen

Bergneustadt (ots) - Am 27. Juli (Sonntag) stahlen Unbekannte am "Graf-Eberhard-Platz" in der Bergneustädter Innenstadt einen E-Scooter. Ein 20-jähriger Gummersbacher hatte seinen E-Scooter gegen 14 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle abgestellt. Als der 20-Jährige um 18:30 Uhr zur Haltestelle zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "Xiaomi". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

