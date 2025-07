Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Morsbach (ots)

Am frühen Freitagabend (25. Juli) war ein 26-jähriger Waldbröler mit seinem Motorrad auf der L336 in Fahrtrichtung Denklingen unterwegs. Gegen 18:25 Uhr, auf Höhe der Ortslage "Überasbach", verlor der 26-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Der Waldbröler rutschte mehrere Meter mit seinem Motorrad über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit der linksseitig der Straße verlaufenden Schutzplanke. Der Verunfallte wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

