Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Wiehl (ots)

Eine 34-jährige Waldbrölerin fuhr am Freitagmittag (25. Juli) mit ihrem Opel auf der L336 in Richtung Oberwiehl. Als die 34-Jährige gegen 12:40 Uhr in den Kreisverkehr "Ohlerhammer/Bremigswiese" einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Pedelecfahrer aus Nümbrecht, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und in gleicher Richtung wie die Waldbrölerin unterwegs war. Durch die Kollision kam der Zweiradfahrer zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen in ein Krankenhaus.

