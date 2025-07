Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflüchtiger hatte keine gültige Fahrerlaubnis

Bergneustadt (ots)

In Bergneustadt kam es am Samstag (26. Juli) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 19-jährige Bergneustädter war auf dem Gehweg linksseitig der Bahnstraße in Richtung Südring unterwegs. Gegen 19 Uhr fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus einer Tiefgarage, passierte den Gehweg, fuhr dem 19-Jährigen über den rechten Fuß und verließ die Unfallörtlichkeit. Der 19-Jährige merkte sich das Kennzeichen des Toyota und rief die Polizei. Die Polizisten konnten den flüchtigen Bergneustädter an seiner Wohnanschrift antreffen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fußgänger konnte nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst entlassen werden.

