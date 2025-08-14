POL-DH: ---Bassum, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Sulingen, Vorfahrt nicht beachtet ---
Diepholz (ots)
Bassum - Zwei Verletzte
Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / B 61 zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der B 51 nach links in die B 61 abbiegen. Hierbei übersah sie den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines 81-jährigen Fahrers. Beide leicht Verletzten versorgte der Rettungsdienst. Es entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro.
Sulingen - Vorfahrt nicht beachtet
Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr sind zwei Pkw an der Einmündung Nienburger Straße / B 214 kollidiert. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Nienburger Straße nach links auf die B 214 einbiegen. Der Fahrer übersah dabei den Pkw einer 40-jährigen Fahrerin, die die B 214 aus Richtung Nienburg befuhr. Beide Pkw kollidierten und waren anschließend nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell