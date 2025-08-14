Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Bassum, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Sulingen, Vorfahrt nicht beachtet ---

Diepholz (ots)

Bassum - Zwei Verletzte

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 51 / B 61 zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der B 51 nach links in die B 61 abbiegen. Hierbei übersah sie den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines 81-jährigen Fahrers. Beide leicht Verletzten versorgte der Rettungsdienst. Es entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro.

Sulingen - Vorfahrt nicht beachtet

Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr sind zwei Pkw an der Einmündung Nienburger Straße / B 214 kollidiert. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Nienburger Straße nach links auf die B 214 einbiegen. Der Fahrer übersah dabei den Pkw einer 40-jährigen Fahrerin, die die B 214 aus Richtung Nienburg befuhr. Beide Pkw kollidierten und waren anschließend nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell