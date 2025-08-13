Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Pkw prallt gegen Baum - Weyhe, Fahrzeug aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Von Straße abgekommen

Am Dienstagvormittag geriet eine 71-jährige Pkw-Fahrerin auf der Diepholzer Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Die 71-Jährige befuhr die Diepholzer Straße (B 51) von Osnabrück in Richtung Diepholz. In einer Linkskurve verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw, geriet nach links auf den Grünstreifen, touchierte eine Leitplanke und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Pkw dagegen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 11000 Euro.

Weyhe - Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Regenburger Straße einen Pkw aufgebrochen und Wertsachen entwendet. Die Täter öffneten in der Zeit von 17.00 Uhr bis 06.00 Uhr gewaltsam die Beifahrertür des Pkw. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Portemonnaie mit Bargeld, Karten und Ausweisen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

