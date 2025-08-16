Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 16.08.2025

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin Am Freitag, den 15.08.2025, gegen 12:15 Uhr, befährt die 25-jährige Radfahrerin aus Diepholz die "Eschfeldstraße" und beabsichtigt in die Straße "Auf dem Esch" abzubiegen. Dabei wird die Radfahrerin von einer 71-jährigen Pkw-Fahrerin aus Diepholz übersehen. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wird dabei leichtverletzt.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht nach Auffahrunfall Am Freitag, den 15.08.2025, gegen 13:20 Uhr, kam es in der Langen Straße in Sulingen, etwa auf Höhe des "Neuen Marktes", Fahrtrichtung Kreisverkehr, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei fuhr ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer auf den Pkw einer 55-jährigen Sulingerin auf. Nachdem sich die beiden Unfallbeteiligten kurz darauf verständigt hatten zwecks Klärung des Sachverhalts einen nahegelegenen Parkplatz aufzusuchen, setzte der männliche Unfallverursacher seine Fahrt in einem dunklen Kombi unbekannten Fabrikats jedoch plötzlich fort. Am Heck des Pkw der Sulingerin entstand Sachschaden. Der Pkw des Unfallverursachers war zum Unfallzeitpunkt mit mindestens zwei Personen besetzt. Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Fahrzeug des flüchtigen Fahrzeugführers geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04271/949-0 mit der Polizei in Sulingen in Verbindung zu setzen.

