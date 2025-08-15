PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Pkw kollidiert mit Museumsbahn ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag gegen 17.25 Uhr sind in Syke, Hachedamm, ein Pkw und ein Treibwagen einer Museumsbahn kollidiert. Der Pkw-Fahrer wurde dabei verletzt, die Fahrgäste in der Museumsbahn blieben unverletzt.

Der 55-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Straße Hachdamm in Richtung Bundesstraße 6. An einem Bahnübergang missachtete der Fahrer das Rotlicht der Signalanlage, fuhr auf die Gleise und kollidierte dort mit dem Triebwagen der Museumsbahn. Die Bahn schleifte den Pkw ca. 10 Meter mit, bevor sie zum Stehen kam. Der verletzte Pkw-Fahrer konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst versorgt, bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Alle 20 Fahrgäste in der Museumsbahn blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt mindestens 22000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

