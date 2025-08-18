Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht - Syke, Einbruch in Gaststätte ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Sonntagnachmittag gegen 16.35 Uhr verursachte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer in Sulingen, Fillerdamm, einen Auffahrunfall. Der 26-jährige Fahrer fuhr mit seinem Pkw hinter dem Pkw eines 64-Jährigen auf dem Fillerdamm in Richtung Feldstraße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr der 26-Jährige auf den Pkw des 64-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme und ersten Überprüfung ergab sich für den 26-Jährigen ein Alkoholwert von 1,8 Promille. Zudem ist der 26-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm den 26-Jährigen mit zur Blutprobe. Bei dem Auffahrunfall blieben beide Fahrer unverletzt, es entstand jedoch ein Schaden von ca. 13000 Euro.

Syke - Einbruch in Gaststätte

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in eine Gaststätte in der Straße Mühlendamm eingebrochen. Im Zeitraum von 0.30 Uhr bis 07.30 Uhr zerstörten Unbekannte die Glasscheibe einer Seitentür. Durch die so geöffnete Tür gelangten der oder die Täter in die Gaststätte. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten DJ-Equipment und ein Kellner Portemonnaie. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, bittet um Hinweise.

