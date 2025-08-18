PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht - Syke, Einbruch in Gaststätte ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Sonntagnachmittag gegen 16.35 Uhr verursachte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer in Sulingen, Fillerdamm, einen Auffahrunfall. Der 26-jährige Fahrer fuhr mit seinem Pkw hinter dem Pkw eines 64-Jährigen auf dem Fillerdamm in Richtung Feldstraße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr der 26-Jährige auf den Pkw des 64-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme und ersten Überprüfung ergab sich für den 26-Jährigen ein Alkoholwert von 1,8 Promille. Zudem ist der 26-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm den 26-Jährigen mit zur Blutprobe. Bei dem Auffahrunfall blieben beide Fahrer unverletzt, es entstand jedoch ein Schaden von ca. 13000 Euro.

Syke - Einbruch in Gaststätte

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in eine Gaststätte in der Straße Mühlendamm eingebrochen. Im Zeitraum von 0.30 Uhr bis 07.30 Uhr zerstörten Unbekannte die Glasscheibe einer Seitentür. Durch die so geöffnete Tür gelangten der oder die Täter in die Gaststätte. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten DJ-Equipment und ein Kellner Portemonnaie. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 15:17

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 17.08.2025

    Diepholz (ots) - Weyhe Alkoholisierter Fahrzeugführer in Weyhe-Leeste durch Zeugen gestellt Am Samstagnachmittag den 16.08.2025, gegen 14:45 Uhr, bemerkte ein Weyher Verkehrsteilnehmer, dass der vor ihm fahrende Pkw Skoda auf der Angelser Straße mit starken Schlangenlinien fuhr. Als der Skoda an einer Kreuzung anhalten musste, fuhr der Weyher mit seinem Pkw vor den ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 14:31

    POL-DH: --- Sulingen - Polizei zieht positive Reload Festival Bilanz ---

    Diepholz (ots) - Nach insgesamt vier Tagen Reload Festival in Sulingen zieht die Polizei eine überwiegend positive Bilanz. Bereits am Mittwoch hielten sich ca. 12000, am Donnerstag etwa 17000 und am Freitag und Samstag jeweils ca. 18000 Besucher, Gäste und Beschäftigte auf dem Festivalgelände auf. Bei hochsommerlichen Temperaturen war die Stimmung über den ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 14:38

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 16.08.2025

    Diepholz (ots) - Diepholz - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrerin Am Freitag, den 15.08.2025, gegen 12:15 Uhr, befährt die 25-jährige Radfahrerin aus Diepholz die "Eschfeldstraße" und beabsichtigt in die Straße "Auf dem Esch" abzubiegen. Dabei wird die Radfahrerin von einer 71-jährigen Pkw-Fahrerin aus Diepholz übersehen. Es kommt zum Zusammenstoß. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren