Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Motorradfahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Ein 14-jähriger Motorradfahrer wurde am heutigen Nachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Krusenberg / Okeler Straße schwer verletzt.

Der 14-Jährige befuhr die Straße Krusenberg und wollte an der Einmündung auf die Okeler Straße einbiegen. Er ließ ein Fahrzeug auf der Okeler Straße passieren, bog dann ein und übersah dabei ein weiteres Fahrzeug einer 38-jährigen Fahrerin, die ebenfalls die Okeler Straße befuhr. Bei der Kollision mit dem Pkw wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten ihn und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz und wurde auf den Anflug abbestellt. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin und ihr mitfahrendes Kind erlitten einen Schock. Sie wurden vorsichtshalber vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Kreuzung Okeler Straße / Krusenberg musste für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

