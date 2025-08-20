PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung zur Säubrenner Kirmes aus behördlicher Sicht

Wittlich (ots)

Vom 15.08.2025 bis 19.08.2025 fand die Säubrenner Kirmes in Wittlich statt, welche sich in diesem Jahr zum 75. Mal jährte.

Im Vorfeld zur Veranstaltung hatten die Stadt Wittlich als Veranstalter, sowie die örtliche und die Kreisordnungsbehörde gemeinsam mit der Polizeiinspektion Wittlich mehrfach zusammengesessen und ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet.

Nach fünf Tagen Veranstaltung lässt sich zusammenfassend feststellen, dass das Sicherheitskonzept aufgegangen ist und aufgrund der guten Vorbereitungen, sowie Durchführungen von allen Seiten den insgesamt 100.000 bis 120.000 Besuchern eine schöne und störungsfreie Veranstaltung geboten werden konnte.

Aus der polizeilichen Statistik zur Veranstaltung lässt sich feststellen, dass veranstaltungstypische Straftaten wie leichte Körperverletzungen und Taschendiebstahl lediglich im einstelligen Bereich stattfanden.

Die Taten konnten allesamt zeitnah zum Ereignis durch die eingesetzten Polizeibeamten und -beamtinnen ermittelt werden.

"Aus polizeilicher Sicht hat das Zusammenwirken aller Beteiligten und die verschiedenen Blickwinkel auf das Gesamtereignis zu einer schönen und friedlichen Veranstaltung beigetragen. Der Sinn und Zweck eines solchen Volksfestes konnte umfassend erfüllt werden!", fasst PHK Sven Lehrke als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wittlich zusammen.

"Aufgrund der positiven Erfahrungen aus diesem Jahr sehen wir bereits mit Freude den kommenden Planungen für die Säubrenner Kirmes 2026 entgegen!", so PHK Lehrke.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 09:16

    POL-PDWIL: Rechte Aufkleber am Sportlerheim

    Ürzig (ots) - Im mutmaßlichen Tatzeitraum Samstag, 16.08.2025, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 19.08.2025, 19:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Personen mehrere Aufkleber mit rechten und ausländerfeindlichen Parolen am Sportlerheim, Sportplatz Wittlicher Straße, angebracht. Die Polizei Bernkastel-Kues hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06531/95270 oder E-Mail: ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 04:30

    POL-PDWIL: Brand mehrerer Heuballen - Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich

    Dreis (ots) - Am 20.08.2025 gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Brand auf einem Feldstück nahe der L141 bei Dreis. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin bemerkte das Feuer und verständigte die Polizei. Durch die Steifenbesatzung wurde festgestellt, dass ein Stapel Heuballen in Brand geraten ist. Die Feuerwehr kam mit starken Kräften vor Ort und bekam den Brand schnell ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 00:07

    POL-PDWIL: Brand in einem Wohnhaus

    Arzfeld (ots) - Am Dienstag, dem 19.08.2025 um 17:10 Uhr wurde hiesige Dienststelle über einen Brand in einem Wohngebäude in der Ortslage Arzfeld informiert. Durch eine aufmerksame Jugendliche konnte der Brand festgestellt werden, sodass die Feuerwehr gerufen werden konnte. Das Feuer blieb durch das schnelle Eingreifen somit auf ein Zimmer begrenzt. Die gesamte Wohnung wurde aufgrund der Rauchgase jedoch unbewohnbar. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren