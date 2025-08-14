PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtige nach versuchtem Raub im Bereich des Hildesheimer Hauptbahnhofs in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hildesheim haben gestern (13.08.2025) Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer im Alter 22 und 25 Jahren vollstreckt. Diese stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht zum 01.03.2025 im Bereich des hinteren Bahnhofsausgangs einen versuchten Raub in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung begangen zu haben.

Den Ermittlungen zufolge trafen die Beschuldigten in besagter Nacht in der Straße Altes Dorf auf ihr späteres Opfer, einen 34-jährigen Hildesheimer. Dabei sollen die Tatverdächtigen die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen verlangt haben. Als der 34-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, sollen ihn die Beschuldigten mit Schlägen und Tritten traktiert haben, ehe es dem Mann gelang zu flüchten. Bei der Attacke wurde er leicht verletzt.

Intensive Ermittlungen, bei denen u.a. die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ausgewertet wurden, führten letztendlich zur Identifizierung der beiden Verdächtigen.

Das Amtsgericht folgte sodann den Anträgen der Staatsanwaltschaft und erließ Untersuchungshaftbefehle gegen die Männer. Nach ihrer gestrigen Verhaftung wurden sie einem Richter vorgeführt und anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Während einer der Beschuldigten bislang zu den Vorwürfen schweigt, hat der andere gegenüber dem Haftrichter lediglich die gefährliche Körperverletzung eingeräumt.

Eventuelle Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

