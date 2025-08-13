PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baufahrzeug mit Anhänger - Anhänger maßlos überladen

Hildesheim (ots)

Algermissen/BAB 7 (fau) Am heutigen Mittwoch kurz vor 08:00 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Hildesheim ein Baufahrzeug mit Anhänger. Die Reifen sahen während der Fahrt schon ziemlich erdrückend aus, der Anhänger wippte stark bei jeder Bodenwelle - ein eindeutiges Anzeichen für eine mögliche Überladung. Es wurde eine Kontrolle mit einer anschließenden Wägung durchgeführt. Diese brachte dann das amtliche Endergebnis: 1040 kg nach Toleranzabzug statt der erlaubten 750 kg. Eine Überladung von 38,6 %. Die entsprechende Ordnungswidrigkeit ist mit einem Bußgeld i.H.v. 235 Euro zzgl. Kosten (i.d.R. 28,50 Euro) und einem Punkt in Flensburg belegt. Bei der Ladung handelte es sich um feuchten Splitt. Der 25-Jährige Fahrzeugführer musste in der Folge fast die Hälfte der Ladung auf ein zweites Fahrzeug umladen. Erst dann wurde ihm die Weiterfahrt genehmigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren