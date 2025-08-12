PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in einem Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Algermissen/ Lühnde (weh) - Am Dienstag, den 12.08.2025, kommt es am Vormittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Schachtweg in Lühnde in der Gemeinde Algermissen. Dieser wurde durch einen Nachbarn bemerkt und der Polizei sowie der Feuerwehr mitgeteilt. Letztere konnten den Schwelbrand schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Das Obergeschoss ist jedoch aufgrund der starken Verrußung derzeit nicht bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache müssen noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

