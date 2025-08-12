Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen in Hornsen

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / HORNSEN (lud)

In den Kalenderwochen 31 und 33 wurden durch die Polizei Bad Salzdetfurth, aufgrund von mehreren Bürgerbeschwerden, Geschwindigkeitskontrollen in der Feldbergstraße in 31195 Lamspringe OT Hornsen durchgeführt.

Dabei wurden insgesamt elf Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der höchste gemessene Wert lag bei 77 km/h bei erlaubten 50 km/h. Entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und Gespräche mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell