Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen/Emmerke (kla) Einbruch in Grundschule Emmerke

Hildesheim (ots)

In der Zeit vom So.10.08.25, 10.30 Uhr bis Mo. 11.08.25, 07.00 Uhr sind bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in die Grundschule Emmerke in der Max-Seeboth-Str. eingebrochen. In der Schule wurden auch noch mehrere Schränke aufgebrochen und Räume durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen fehlt nur eine geringe Bargeldsumme. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt 05066-985115 zu melden.

