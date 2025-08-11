POL-HI: Giesen/Emmerke (kla) Einbruch in Grundschule Emmerke
Hildesheim (ots)
In der Zeit vom So.10.08.25, 10.30 Uhr bis Mo. 11.08.25, 07.00 Uhr sind bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in die Grundschule Emmerke in der Max-Seeboth-Str. eingebrochen. In der Schule wurden auch noch mehrere Schränke aufgebrochen und Räume durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen fehlt nur eine geringe Bargeldsumme. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt 05066-985115 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell