FW Ratingen: Aufwendige Tierrettung, undankbare Katze

Die Feuerwehr Ratingen wurde am Montagabend gegen 19:00 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. Eine Katze hatte zuerst auf einem Dach festgesessen, anschließend flüchtete das Tier vor seinen Rettern unter eine Kaminabdeckung und kletterte auf der Flucht dann in eines der Kaminrohre. Die Katze aus dem Kamin wieder zu befreien, stellte schließlich einen sehr aufwendigen und zeitraubenden Einsatz dar. Die Demontage der Kaminabdeckung reichte nicht aus um die Katze aus dem Kamin zu befreien. Um an die Katze zu kommen, musste mangels vorhandener Revisionsöffnungen, der Kamin wohnungsseitig mit schwerem Werkzeug geöffnet werden. Mit Unterstützung einer Endoskop-Kamera kontrollierten die Einsatzkräfte dabei kontinuierlich die Lage und Situation der Katze. Nach einer Gesamteinsatzzeit von fast 3,5 Std. konnte "Misha" befreit werden.

Leider zeigte sich die Katze nicht dankbar. Misha biss bei der finalen Rettung derart in die rettende Hand eines Feuerwehrmannes (Er hatte Handschuhe getragen!), dass dieser zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, ehrenamtliche Angehörige des Standortes Ratingen-Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen & Heiligenhaus und ein Schornsteinfegermeister

