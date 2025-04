Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall, eine schwerverletzte Person

Ratingen (ots)

Ratingen Hösel, Heiligenhauser Str - Kreisverkehr Sinkesbruch, 21:18 Uhr, 07.04.2025

Am Abend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf der Heiligenhauser Straße am Kreisverkehr Sinkesbruch alarmiert. Ein PKW war geradeaus durch den Kreisverkehr gefahren, hatte anschließend die Leitplanken und einen Baum beschädigt, sich selbst überschlagen und war am Ende auf dem Dach liegen geblieben. Die Fahrerin des PKW konnte das erheblich beschädigte Fahrzeug selbständig verlassen. Sie wurde jedoch bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Duisburger Klinik transportiert werden musste. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und trennte die Batterien des Fahrzeuges.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Hösel - Eggerscheidt und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenghaus sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell