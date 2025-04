Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Ratingen (ots)

Ratingen Lintorf, Bissingheimer Straße, 19:00 Uhr, 07.04.2025

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf der Bissingeheimer Straße alarmiert.

Ein PKW ist beim Linksabbiegen auf die Autobahn mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen gestoßen. Die fünf Insassen des PKW wurden dabei leicht verletzt und wurden alle vom Rettungsdienst in eine Duisburger Klinik transportiert. Die beiden Personen im Transporter wurden ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt, eine Person wurde aus internistischen Gründen ebenfalls vom Rettungsdienst in ein anderes Duisburger Krankenhaus transportiert, die andere Person konnte nach ambulanter Behandlung an der Einsatzstelle verbleiben. Die Feuerwehr hat auslaufende Betriebsstoffe aus beiden Fahrzeugen abgestreut und das Streugut aufgenommen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Lintorf und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenghaus sowie die Polizei.

