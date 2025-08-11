Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (lud)

Bislang unbekannte Täter wollten am 05.08.2025, im Tatzeitraum von 21:00 Uhr bis 22:30 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in 31174 Schellerten ausnutzen, um in dieses einzubrechen.

Zutritt in das Einfamilienhaus wollte/n sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters verschaffen. Allerdings blieb es nur beim Versuch und das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. An dem Fenster entstand Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

