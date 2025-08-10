Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erste Zwischenbilanz zum Mera Luna Festival

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (hau). Die Polizei Hildesheim zieht zur Halbzeit des Mera Luna Festivals eine positive Zwischenbilanz. Das Festival verläuft bislang ohne besondere Zwischenfälle. Knapp 25000 Besucherinnen und Besucher feiern bei bestem Wetter ausgelassen und friedlich.

Vereinzelt wurden Betrugsdelikte festgestellt, bei denen gefälschte Eintrittskarten im Umlauf waren. In einem Fall kam es am späten Freitagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung- die Ermittlungen dauern hierzu an.

Im Laufe des Samstags kam es zu zwei Vorfällen, bei welchem Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet wurden. Hierbei wurden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten durch Festivalbesucher auf die Vorfälle aufmerksam gemacht. In einem Fall hatte ein Besucher ein T-Shirt mit einem verbotenen Symbol gem. §86a StGB getragen. Auch in den beiden genannten Fällen dauern die Ermittlungen an.

Abgesehen davon präsentiert sich das Festival bislang als rundum gelungene Veranstaltung. Zahlreiche Acts treten noch bis in die späten Abendstunden auf, die Stimmung ist weiterhin ausgelassen und entspannt.

Die Abreise der ersten Besucherinnen und Besucher beginnt planmäßig ab dem heutigen Abend. Auf den bekannten Abfahrtrouten kann es daher zu Verkehrsstörungen kommen.

Die Besucherinnen und Besucher sowie Ortsansässige werden gebeten, die Abfahrt frühzeitig einzuplanen und den Anweisungen des Ordnungskräfte und der eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu folgen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell