Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbruch und Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Prosperstraße im Stadtteil Welheim wurde am Mittwochabend ein weißer Hyundai Tucson gestohlen. Das Auto mit BOT-Kennzeichen stand vor einem Wohnhaus. Der Autobesitzer hörte gegen 21 Uhr, wie der Motor seinen Autos plötzlich lief und jemand damit wegfuhr. Er sah noch einen fremden Mann mit Mütze, der auf dem Fahrersitz saß und in Richtung B224 davonfuhr. Anschließend meldete er den Diebstahl der Polizei. Es werden Zeugen gesucht, die weitere Hinweise geben können.

Haltern am See:

Am Mittwoch wurde In der Strünkede in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe im Wohnzimmer und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten einige Zimmer, hauptsächlich im Erdgeschoss. Nach ersten Angaben wurde Bargeld und eine Armbanduhr gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen 11 und 12.30 Uhr.

Recklinghausen:

Am späten Mittwochnachmittag sind mehrere Kinder/Jugendliche bei einem Fußballverein an der Lülftstraße eingebrochen. Eine Zeugin konnte gegen 17 Uhr sehen, wie zwei Personen durch ein Fenster in den Container einstiegen. Als sie die Tatverdächtigen ansprach, liefen alle vier weg. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 10 bis 12 Jahre alt, eine Person trug ein rotes Oberteil, eine andere Person ein schwarzes Oberteil.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu den Einbrüchen und dem Autodiebstahl machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell