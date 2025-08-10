Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Sperrung der B6

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 10.08.2025, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich in Sarstedt ein Verkehrsunfall auf der B6, Höhe der Helperder Straße. Ein 20-Jähriger aus Jade fuhr mit seinem VW Polo und zwei Beifahrern auf der B6 aus Hannover in Richtung Sarstedt. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Peugeot 5008 eines 37-Jährigen aus Höxter, welcher aus der Helperder Straße auf die B6 bog. In dem Peugeot befanden sich außerdem eine Beifahrerin und vier Kinder im Alter von 3 bis 9 Jahren. Nach ersten Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass einer der Beteiligten über eine rote Ampel gefahren ist. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Alle Beteiligten konnten die Pkw verlassen. Durch Rettungskräfte wurden sie leicht verletzt vorsorglich örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Für die Unfallaufnahme und die insgesamt sieben Rettungswagen musste die B6 in Richtung Süd durch die Polizei und Feuerwehr bis13:28 Uhr gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

