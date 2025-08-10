PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Sperrung der B6

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 10.08.2025, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich in Sarstedt ein Verkehrsunfall auf der B6, Höhe der Helperder Straße. Ein 20-Jähriger aus Jade fuhr mit seinem VW Polo und zwei Beifahrern auf der B6 aus Hannover in Richtung Sarstedt. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Peugeot 5008 eines 37-Jährigen aus Höxter, welcher aus der Helperder Straße auf die B6 bog. In dem Peugeot befanden sich außerdem eine Beifahrerin und vier Kinder im Alter von 3 bis 9 Jahren. Nach ersten Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass einer der Beteiligten über eine rote Ampel gefahren ist. Die Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Alle Beteiligten konnten die Pkw verlassen. Durch Rettungskräfte wurden sie leicht verletzt vorsorglich örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Für die Unfallaufnahme und die insgesamt sieben Rettungswagen musste die B6 in Richtung Süd durch die Polizei und Feuerwehr bis13:28 Uhr gesperrt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 11:59

    POL-HI: PKW ohne Haftpflichtversicherung

    Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth/BAB7 (fau) Bereits am Freitag gegen 15:30 Uhr fiel einer Streife der Autobahnpolizei ein PKW in nicht mehr allzu gutem Allgemeinzustand auf. Bei der nun folgenden Kontrolle konnte durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden, dass der PKW seit längerem nicht mehr versichert war. Die 47-Jährige Frau aus Laatzen versicherte mehrfach die offenen Forderungen bezahlt zu haben. Auch ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 02:32

    POL-HI: Motorrad gestohlen

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen (jb) - Zwischen dem 09.08.25, 19.30 Uhr, und 10.08.25, 0.30 Uhr wurde in der Nelkenstraße ein Motorrad entwendet. Die orangefarbene KTM Enduro aus Pinneberg stand auf der Straße zwischen geparkten Pkws vor einem Mehrfamilienhaus. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 18:06

    POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen (bub) - Am 09.08.2025, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der K505 in Nordstemmen. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße aus Richtung Adensen in Richtung Nordstemmen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf dieser Strecke in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden Pkw einer 75-jährigen Fahrzeugführerin. Die Frau wurde hierbei stark verletzt und verstarb noch an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren