Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (bub) - Am 09.08.2025, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der K505 in Nordstemmen. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße aus Richtung Adensen in Richtung Nordstemmen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf dieser Strecke in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem ihm entgegenkommenden Pkw einer 75-jährigen Fahrzeugführerin. Die Frau wurde hierbei stark verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 35-Jährige wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich beim PK Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
