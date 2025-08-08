Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand im Vorgarten

Hildesheim (ots)

Alfeld - (uz) Am 08.08.2025, gegen 12:20 Uhr, entfernte eine Anwohnerin mit einem Gasbrenner Unkraut in ihrem Vorgarten. Dadurch fing ein Nadelbaum Feuer und brannte. Die Anwohnerin und ihre Angehörigen versuchten, das Feuer selbstständig zu löschen. Das Feuer konnte letztendlich durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht werden, sodass es sich nicht weiter ausbreitete und nichts weiter zu Schaden gekommen ist. Es wurde niemand durch das Feuer verletzt.

Die Polizei Alfeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verwendung von Gasbrennern zur Unkrautentfernung bei sommerlichen Temperaturen mit erhöhter Brandgefahr verbunden ist und daher vermieden werden sollte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell