POL-HI: Diebstahl von Ladekabeln an E-Ladesäulen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

In der Nacht des 08.08.2025, im Tatzeitraum von 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr, kam es zum Diebstahl von vier Ladekabeln, welche sich an E-Ladesäulen befunden hatten.

Die tatbetroffenen Ladesäulen befinden sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Ahnepaule 2 in 31162 Bad Salzdetfurth.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schnitten die bislang unbekannten Täter die Ladekabel von den Ladesäulen ab und entwendeten diese anschließend.

Insgesamt entstand durch den Diebstahl der Ladekabel ein Schaden in Höhe von ca. 14000 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

