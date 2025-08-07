PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Fitnessstudio - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

In der Nacht vom 06.08.2025, 21:00 Uhr, auf den 07.08.2025, 08:00 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Unterstraße in 31162 Bad Salzdetfurth ein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt in die Räumlichkeiten des Fitnessstudios.

Aus dem Inneren des Fitnessstudios wurden u.a. Nahrungsergänzungsmittel entwendet. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren