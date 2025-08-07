Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Fitnessstudio - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

In der Nacht vom 06.08.2025, 21:00 Uhr, auf den 07.08.2025, 08:00 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Unterstraße in 31162 Bad Salzdetfurth ein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt in die Räumlichkeiten des Fitnessstudios.

Aus dem Inneren des Fitnessstudios wurden u.a. Nahrungsergänzungsmittel entwendet. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell