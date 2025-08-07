PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in die AWO Tagespflegestation Groß Düngen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (ste) -

Im Zeitraum vom 06.08.2025, ca. 20:25 Uhr, bis zum 07.08.2025, um ca. 05:30 Uhr, ist es in der AWO Tagespflegestation Groß Düngen in der Hildesheimer Str. 8c in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hebelt hier gewaltsam die Eingangstür auf und betritt mehrere Räume im Inneren des Gebäudekomplexes. Ob etwaige Gegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000EUR. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

