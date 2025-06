Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tankstelle ausgeraubt - Tatverdächtiger festgenommen

Euskirchen (ots)

Ein Mann betrat am Dienstag (24. Juni) um 19.46 Uhr eine Tankstelle in der Kölner Straße in Euskirchen und fragte nach einem Toilettenschlüssel. Kurze Zeit später kam er zurück in den Verkaufsraum, legte einen Turnbeutel auf den Tresen und forderte unter Vorhalt eines Messers eine Mitarbeiterin auf, die Tageseinnahmen aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Gegen 2.12 wurde der Mann am Bahnhof in Kerpen-Horrem (Rhein-Erft-Kreis) angetroffen und festgenommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte das Tatmesser in einer Mülltonne am Bahnhof in Euskirchen gefunden und sichergestellt werden.

Der 19-jährige Zülpicher gab an, nach der Tat nach Köln gefahren zu sein und dort die Beute ausgegeben zu haben. Außerdem habe er Alkohol und Drogen konsumiert. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

