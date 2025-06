Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Euskirchen (ots)

Eine Seniorin aus Euskirchen stellte ihren Pkw am vergangenen Freitag (20. Juni) um 17 Uhr am Friedhof in der Frauenberger Straße ab. An einem Grab legte sie den Autoschlüssel ab.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment den Schlüssel. Später stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse aus dem Pkw entwendet worden war.

Die Polizei Euskirchen nimmt diesen Fall erneut zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Kfz aufzubewahren sind. Das Auto ist kein Tresor. Auch bei einer kurzen Parkzeit sollten Wertsachen, Smartphones oder teure Kameras nicht im Wagen bleiben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell