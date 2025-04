Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt

Nordstemmen - Drei Einbrüche in Kindertagesstätten

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Matthias-Claudius-Straße / Nordstemmen, Astrid-Lindgren-Weg / Barnten, Glückaufstraße (mak). Im Zeitraum vom 04.04.2025, ab 15:00 Uhr und dem 07.04.2025, bis 07:25 Uhr, kommt es in der Matthias-Claudius-Straße in Sarstedt, im Astrid-Lindgren-Weg in Nordstemmen und in der Glückaufstraße in Barnten jeweils zu einem Einbruch in eine dortige Kindertagesstätte. Dabei gelangt die bislang unbekannte Täterschaft in zwei Fällen, durch gewaltsames Öffnen eines Fensters bzw. einer Tür, in das Objekt. Im Inneren werden u.a. Schränke aufgebrochen. Als Diebesgut ist bislang Bargeld in einem höheren dreistelligen Bereich bekannt. Zudem entstehen an den jeweiligen Objekten Sachschäden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Kraftfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell