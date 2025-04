Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Gasflaschen aus Gitterbox eines Baumarktes entwendet

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum, Morgenstern (mak). Im Zeitraum vom 05.04.2025, 17:00 Uhr bis zum 07.04.2025, 07:00 Uhr wird in der Straße Morgenstern in Harsum durch bislang unbekannte Täterschaft eine, neben dem Eingang eines Baumarktes stehende, Gitterbox aufgebrochen, in welcher Gasflaschen gelagert waren. Nach Aufbrechen werden sämtliche Gasflaschen entwendet und vermutlich anschließend in ein unbekanntes Kraftfahrzeug geladen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen und verdächtigen Kraftfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell