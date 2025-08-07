Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte schubsen Radfahrerin und entwenden ihren Rucksack

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einer 75-jährigen Radfahrerin wurde am Mittwochabend (06.08.2025) in Drispenstedt während der Fahrt ein Rucksack gestohlen. Bei den Tätern soll es sich um drei junge Männer gehandelt haben, die ebenfalls mit Rädern unterwegs gewesen seien.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr die Seniorin kurz vor 21:00 Uhr die Hildebrandstraße in Richtung Bavenstedt, als sich ihr auf dem Teilstück zwischen der Albin-Hunger-Straße und der Zeppenfeldtstraße von hinten die drei Radfahrer genähert hätten. Einer von ihnen soll die Frau dann geschubst haben, worauf sie das Gleichgewicht verloren habe, sich aber noch abstützen konnte und nicht hingefallen sei.

Anschließend sei der auf dem Gepäckträger befindliche Rucksack der 75-Jährigen von einem der Männer entwendet worden. Mit dem Diebesgut seien sie sodann davongefahren.

Zu den Tätern liegt lediglich eine vage Beschreibung vor. Demnach sollen sie etwa 18-20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen soll einen dunkleren Teint als die beiden anderen haben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

