POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Drogenfahrt

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud)

Am 07.08.2025, gegen 20:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Sehlemer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg im Rahmen der Streife einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Durchgeführte Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit erhärteten den Verdacht, dass der E-Scooter-Fahrer aus Lamspringe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, welcher positiv auf THC und Amphetamin reagierte.

Daraufhin wurde der Lamspringer zur Entnahme einer Blutprobe in eine Bad Salzdetfurther Klinik verbracht.

Gegen den Fahrzeugführer wurde nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG eingeleitet. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

